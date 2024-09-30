Кабмин изменил порядок получения статуса критического предприятия и бронирования — Finance.ua

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Кабмин изменил порядок получения статуса критического предприятия и бронирования

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Кабмин изменил порядок получения статуса критического предприятия и бронирования
Кабмин изменил порядок получения статуса критического предприятия и бронирования
Кабинет Министров Украины изменил процедуру получения статуса критического предприятия. В частности, расширили список претендентов на получение такого статуса, что расширит возможности для бронирования работников.
Об этом говорится в постановлении КМУ № 988 от 16 августа 2024 года.

Изменения в предоставлении статуса критических предприятий

На получение статуса критического предприятия согласно изменениям в постановлении могут претендовать новые категории организаций, в частности постоянные представительства нерезидентов и предприятия оборонной сферы.
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Важно, что количество военнообязанных, занимающих должности в постоянных представительствах нерезидентов иностранных компаний или организаций, которые ведут в Украине деятельность или являются представительствами иностранных субъектов хозяйственной деятельности, неправительственных организаций других государств, международных неправительственных организаций (кроме постоянных представительств иностранных медиа)), и в соответствии с законом подлежат бронированию, должно составлять не более 50 процентов количества военнообязанных работников в таком постоянном представительстве по состоянию на 18 мая 2024 г., в случае увеличения численности военнообязанных работников в указанном постоянном представительстве — по состоянию на дату подачи списков, в том числе образованных после 18 мая 2024 года.

В Украине разрешат бронировать работников операторов мобильной связи и интернет-провайдеров

Также бронировать всех работников смогут критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятия, которые являются поставщиками электронных коммуникационных услуг и предоставляют следующие услуги:
  • с использованием сетей мобильной связи, среднемесячный размер чистого дохода которых превышает 200 млн гривен;
  • с использованием сетей фиксированной связи, среднемесячный размер чистого дохода которых превышает 20 млн гривен.
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Важное условие — работники выполнили 100% норму рабочего времени за последние три месяца, предшествующие дате предоставления списка.

Параметры предоставления статуса критического предприятия для производителей БПЛА

Также критическими можно считать предприятия, учреждения и организации, производящие беспилотные системы (беспилотные авиационные комплексы, беспилотные летательные аппараты, беспилотные наземные (роботизированные) комплексы, беспилотные водные (плавающие) комплексы) вооружения, военную и специальную технику, боеприпасы, их товары оборонного назначения по заказу Администрации Госспецсвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны.

Законно ли аннулирование бронирования работника критической инфраструктуры

Забронированного работника могут снова считать военнообязанным, если:
  • предприятием завершено выполнение мобилизационного задания;
  • истек срок действия брони;
  • завершено производство товаров (работ и услуг) для военных;
  • предприятие утратило статус критически важного;
  • орган власти, местного самоуправления, предприятие или компанию ликвидированы;
  • военнообязанный уволился.
Чтобы проверить наличие брони от призыва, можно обратиться к руководству компании или в местный ТЦК. Отметим, что решение об аннулировании бронирования предоставляет Минэкономики на основании документов, ранее предоставленных предприятием или органом власти. Если произошел такой случай, то у военнообязанного должны в течение пяти дней изъять выписку о бронировании и известить об этом ТЦК.
По материалам:
Novyny.live
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