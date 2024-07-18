Более 700 предприятий и организаций в Украине признали критически важными — Finance.ua

Более 700 предприятий и организаций в Украине признали критически важными
Министерство экономики признало критически важными более 700 предприятий, учреждений и организаций.
Об этом сообщает заместитель министра экономики Виталий Кондратов, передает Forbes Ukraine.
Единый перечень критически важных предприятий еще формируется и этот процесс курирует Минцифры, сказал Кондратов.
Предприятия, признанные государством критически важными, могут забронировать работников от мобилизации.
В сообщении уточняют, что статус критически важного предприятие получает на год.
Компании, которые еще не имеют статуса критически важных, могут подать заявку в министерство на его получение.
Минэкономики проводит заседание соответствующей комиссии по определению критической важности каждую среду, на каждом рассматривается не менее 20 заявлений. Ответ о статусе компания получает в течение 10 дней.
Напомним, на портале «Дія» завершили тестирование и запустили новую услугу бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.
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