Более 700 предприятий и организаций в Украине признали критически важными — Finance.ua

Более 700 предприятий и организаций в Украине признали критически важными Сегодня 14:37

Более 700 предприятий и организаций в Украине признали критически важными

Министерство экономики признало критически важными более 700 предприятий, учреждений и организаций.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Виталий Кондратов, передает Forbes Ukraine.

Единый перечень критически важных предприятий еще формируется и этот процесс курирует Минцифры, сказал Кондратов.

Предприятия, признанные государством критически важными, могут забронировать работников от мобилизации.

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В сообщении уточняют, что статус критически важного предприятие получает на год.

Компании, которые еще не имеют статуса критически важных, могут подать заявку в министерство на его получение.

Минэкономики проводит заседание соответствующей комиссии по определению критической важности каждую среду, на каждом рассматривается не менее 20 заявлений. Ответ о статусе компания получает в течение 10 дней.

Напомним, на портале «Дія» завершили тестирование и запустили новую услугу бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.

Економічна Правда По материалам:

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