Что нужно знать о бронировании работников ОПК: критерии — Finance.ua

Что нужно знать о бронировании работников ОПК: критерии Сегодня 07:54 — Личные финансы

Что нужно знать о бронировании работников ОПК: критерии

Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Предприятия, производящие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы, их составные части или предоставляющие услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей имеют право на получение статуса имеющих важное значение для национальной экономики в сфере оборонно-промышленного комплекса

Для этого им нужно соответствовать одному из двух критериев:

1) Находиться в состоянии выполнения:

государственного контракта с государственным заказчиком в области обороны;

или привлечения предприятия на основании договоров в качестве соисполнителя государственного контракта;

или прямого договора с воинскими частями;

или договора о производстве вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей за счет средств других внебюджетных источников, в том числе средств благотворительной помощи, если поставка товаров происходит в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

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Независимо от источника финансирования, более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

2) Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 08 марта 2024 N 262.

Подробно об алгоритме действий для бронирования можно почитать здесь.

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