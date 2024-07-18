Что нужно знать о бронировании работников ОПК: критерии — Finance.ua
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Что нужно знать о бронировании работников ОПК: критерии

Личные финансы
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Что нужно знать о бронировании работников ОПК: критерии
Что нужно знать о бронировании работников ОПК: критерии
Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Предприятия, производящие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы, их составные части или предоставляющие услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей имеют право на получение статуса имеющих важное значение для национальной экономики в сфере оборонно-промышленного комплекса
Для этого им нужно соответствовать одному из двух критериев:
1) Находиться в состоянии выполнения:
  • государственного контракта с государственным заказчиком в области обороны;
  • или привлечения предприятия на основании договоров в качестве соисполнителя государственного контракта;
  • или прямого договора с воинскими частями;
  • или договора о производстве вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей за счет средств других внебюджетных источников, в том числе средств благотворительной помощи, если поставка товаров происходит в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.
При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.
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Независимо от источника финансирования, более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).
2) Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 08 марта 2024 N 262.
Подробно об алгоритме действий для бронирования можно почитать здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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