Что не так с бронированием: бизнес назвал ключевые проблемы — Finance.ua

Что не так с бронированием: бизнес назвал ключевые проблемы Сегодня 17:02

Что не так с бронированием: бизнес назвал ключевые проблемы

В последние месяцы и парламентом, и правительством Украины неоднократно вносились изменения в подзаконные акты, регулирующие вопросы ведения воинского учета и бронирования военнообязанных на критических предприятиях. Несмотря на определенный оптимизм, который должен состояться с практическим внедрением принятых изменений, большинство из них не проходили общественного обсуждения и бизнес-сообщество не имел возможности прокомментировать их и предоставить свои наиболее критические предложения.

Именно поэтому, проанализировав частые запросы бизнес-сообщества по вопросам бронирования, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к парламенту и правительству Украины с просьбой срочно решить 5 ключевых проблем.

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1. Поддержать законопроект о продлении срока обновления данных до 150 дней

По последним данным Минобороны, по состоянию на 25 июня свои военно-учетные данные смогли обновить всего 2,3 млн военнообязанных из примерно 11 млн. По информации от представителей бизнес-сообщества, в условиях отсутствия электроэнергии и доступа к интернету и, соответственно, перебоев в работе электронных систем, очень часто обновить свои данные через приложение Резерв+ или ЦПАУ невозможно, тогда как пропускная способность ТЦК и СП чрезвычайно мала. Уже очевидно, что до 16 июля всем военнообязанным не удастся обновить данные, в том числе и из-за низкой пропускной способности государства. Соответственно, увеличение срока еще на 90 дней станет логичным шагом и полностью поддерживается бизнесом.

2. Поскорее запустить систему еБронирования

В рамках действующей системы стратегического бронирования процесс от подготовки документов до получения приказа о бронировании занимает в среднем 2 месяца и требует значительных административных ресурсов как со стороны государства, так и бизнеса. Кроме того, участились случаи отказов в бронировании со стороны органов власти без объяснения причин.

Соответственно, Ассоциация призывает как можно скорее запустить систему еБронирования через ресурсы портала Дія как для предприятий критической инфраструктуры, так и для предприятий, критических для национальной экономики, с целью ускорения процессов и предотвращения каких-либо злоупотреблений в процессе согласования списков.

3. Предоставить забронированным военнообязанным и находящимся в процессе бронирования (с момента подачи заявки предприятием и до постановки на спецучет) 30 дней иммунитета от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП

Ассоциация неоднократно поднимала вопрос предоставления военнообязанным 30 дней иммунитета от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП, поскольку неопределенность при походе в ТЦК и СП вынуждает многих военнообязанных избегать таких походов. Соответственно, предоставление 30 дней иммунитета значительно повысит качество и эффективность воинского учета на общегосударственном уровне.

4. Разрешить бронирование без ограничений по количеству работников транспортной отрасли, непосредственно задействованных в процессе выполнения грузовых перевозок

Не секрет, что большинство грузовых перевозок внутри государства, а также львиная доля как импортных, так и экспортных операций осуществляется именно грузовыми транспортными средствами. Соответственно, наличие достаточного количества людей, готовых выходить на маршрут — это залог экономической безопасности государства.

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Соответственно, бизнесу и экономике страны важно иметь работников, в частности водителей, в достаточном количестве, чтобы была возможность импортировать в Украину необходимую продукцию для населения, бизнеса, армии, а также экспортировать товары из Украины. В данном контексте бизнес приветствует решение Президента Украины дать поручение Правительству рассмотреть возможность бронирования от мобилизации дальнобойщиков. Об этом говорится в ответе Президента на петицию

5. Разрешить ввести экономическое бронирование в стране

В публичном пространстве обсуждаются различные концепции и модели бронирования. И бизнес готов вместе с уполномоченными представителями органов государственной власти обсуждать эти модели и какая из них может быть наиболее полезна для нашего государства. Ведь все же бизнесу важно иметь полномочия и самостоятельно определять, какие именно сотрудники являются критическими для работы компании.

«Крайне надеемся, что голос бизнеса будет услышан и бизнесу и властям удастся достичь компромиссных решений по вышеуказанным вопросам, ведь они крайне важны для дальнейшего функционирования нашего государства», — говорят в ЕБА.

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