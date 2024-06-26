В приложении Резерв+ теперь отображается актуальный статус бронирования — Finance.ua

В приложении Резерв+ теперь отображается актуальный статус бронирования Сегодня 20:30 — Личные финансы

В приложении Резерв+ теперь отображается актуальный статус бронирования

Теперь в приложении Резерв+ можно увидеть актуальный статус бронирования. Он уже отображается более чем у 340 тысяч украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, этого не было раньше, поскольку иногда ТЦК по ошибке могут не внести информацию о броне в реестр «Оберег». Иногда это занимает недели или месяцы.

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«Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы цифровизировали бумажную бронь. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о броне отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан», — написала Черного.

Чтобы обновить информацию, нужно нажать три точки справа от документа, выбрать «обновить документ», и после этого можно увидеть свой актуальный статус.

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«Если ваша бронь была только на бумаге, статус „Забронирован“ появится в приложении. Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было — новый срок должен отобразиться в Резерв+», — добавила замминистра.

Она также добавила, что часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако в Министерстве работают над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+.

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