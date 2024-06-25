В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации среди обновивших данные в Резерв+ — Finance.ua
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В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации среди обновивших данные в Резерв+

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В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации среди обновивших данные в Резерв+
В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации среди обновивших данные в Резерв+
Среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, один миллион и сто тысяч военнообязанных, пригодных к призыву.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, передает Армия Inform.
«Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны», — объяснил военный.

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В целом же, как рассказал Лазуткин, приложение Резерв+ пользуется популярностью среди военнообязанных, призывников и резервистов — ведь уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные, в том числе через Резерв+ - 1,78 млн украинцев.
«Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении военного учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать при защите», — рассказал спикер МО.
По материалам:
Армія Inform
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