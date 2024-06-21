Работники бизнесов в приложении Резерв+ смогут увидеть свой статус бронирования — Finance.ua

Работники бизнесов в приложении Резерв+ смогут увидеть свой статус бронирования Сегодня 06:31 — Казна и Политика

Работники предприятий или бизнесов в приложении Резерв+ смогут увидеть, забронированы ли они и в каком статусе находятся.

Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг Валерия Ткач, передает Восточный Вариант

По словам Валерии Ткач, после обновления «Дія», которое появится через несколько недель, синхронизация бронирования будет осуществляться в течение часа.

«То, что мы предлагаем — синхронизация бронирования, человек не будет ждать одобрения заявки ни неделю, ни две. Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, все проверки будут проведены. Тогда руководитель предприятия получит информацию по каждому работнику — забронирован или не забронирован», — сказала она.

Также Ткач отметила, что уже предусмотрена ситуация, когда работник захочет сгенерировать документы в бумажном виде.

Східний Варіант По материалам:

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