Работники бизнесов в приложении Резерв+ смогут увидеть свой статус бронирования — Finance.ua
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Работники бизнесов в приложении Резерв+ смогут увидеть свой статус бронирования

Казна и Политика
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Работники предприятий или бизнесов в приложении Резерв+ смогут увидеть, забронированы ли они и в каком статусе находятся.
Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг Валерия Ткач, передает Восточный Вариант.
По словам Валерии Ткач, после обновления «Дія», которое появится через несколько недель, синхронизация бронирования будет осуществляться в течение часа.
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«То, что мы предлагаем — синхронизация бронирования, человек не будет ждать одобрения заявки ни неделю, ни две. Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, все проверки будут проведены. Тогда руководитель предприятия получит информацию по каждому работнику — забронирован или не забронирован», — сказала она.
Также Ткач отметила, что уже предусмотрена ситуация, когда работник захочет сгенерировать документы в бумажном виде.
По материалам:
Східний Варіант
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