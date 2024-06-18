В «Резерв+» появился электронный военный билет и QR-код — Finance.ua

В «Резерв+» появился электронный военный билет и QR-код Сегодня 10:01 — Личные финансы

В «Резерв+» появился электронный военный билет и QR-код

В мобильном приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«С 18 июня в приложении Резерв+ появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, который имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения электронного военно-учетного документа необходимо авторизироваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе.

Читайте также Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВВК

«Если вы уже обновляли данные раньше, загрузите повторно приложение в App Store или Google Play Market», — пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Также в приложении можно сгенерировать PDF-версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов.

Кроме того, в Резерв+ теперь доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберег». Данные не найдены — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении Резерв+.

«Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберег для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно — для этого не нужно идти в ТЦК», — добавила Екатерина Черногоренко.

В министерстве отметили, что приложение постепенно разворачивается в App Store и Google Play Market — и в течение нескольких дней станет доступным всем.

Google Play Market. Приложение для военнообязанных, призывников и резервистов доступно для загрузки на смартфонах в App Store

Справка Finance.ua:

в Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов;

после установки приложения следует авторизироваться через BankID и заполнить необходимые поля — номер телефона, электронную почту и адрес проживания;

эксперт по кибербезопасности рассказал, будет ли у ТЦК информация о банковских счетах и ​​сможет ли взимать все штрафы, если авторизоваться в «Резерв+» с помощью BankID. По его словам, это работает совсем не так;

данные, отображаемые в приложении, были перенесены в систему работниками ТЦК вручную с бумажных карточек. Поэтому украинцев предупреждают, что указанная информация может содержать неточности. Однако беспокоиться не стоит, ведь обновление военно-учетных данных должно исправить эту проблему.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.