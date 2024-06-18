В «Резерв+» появился электронный военный билет и QR-код — Finance.ua

В «Резерв+» появился электронный военный билет и QR-код
В мобильном приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«С 18 июня в приложении Резерв+ появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения электронного военно-учетного документа необходимо авторизироваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе.
«Если вы уже обновляли данные раньше, загрузите повторно приложение в App Store или Google Play Market», — пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Также в приложении можно сгенерировать PDF-версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов.
Кроме того, в Резерв+ теперь доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:
- Я военнослужащий, но до сих пор на учете для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберег».
- Данные не найдены — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении Резерв+.
«Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберег для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно — для этого не нужно идти в ТЦК», — добавила Екатерина Черногоренко.
В министерстве отметили, что приложение постепенно разворачивается в App Store и Google Play Market — и в течение нескольких дней станет доступным всем.
Приложение для военнообязанных, призывников и резервистов доступно для загрузки на смартфонах в App Store и Google Play Market.
Справка Finance.ua:
- в Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов;
- после установки приложения следует авторизироваться через BankID и заполнить необходимые поля — номер телефона, электронную почту и адрес проживания;
- эксперт по кибербезопасности рассказал, будет ли у ТЦК информация о банковских счетах и сможет ли взимать все штрафы, если авторизоваться в «Резерв+» с помощью BankID. По его словам, это работает совсем не так;
- данные, отображаемые в приложении, были перенесены в систему работниками ТЦК вручную с бумажных карточек. Поэтому украинцев предупреждают, что указанная информация может содержать неточности. Однако беспокоиться не стоит, ведь обновление военно-учетных данных должно исправить эту проблему.
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