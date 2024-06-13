Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВВК — Finance.ua

Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВВК Сегодня 11:04

Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВВК

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок организации и ведения воинского учета (постановление № 1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№ 560).

Об этом говорится в постановлении от 07 июня 2024 г. № 675

Согласно документу, «процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочки… не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра».

Кроме того, лица до достижения 25-летнего возраста не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

«Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке», — говорится в постановлении.

Также внесены новые изменения относительно отсрочки для родственников людей с инвалидностью I и II групп. Так, в случае отсутствия других не военнообязанных лиц, человек с инвалидностью I или II группы может выбрать только одного военнообязанного по уходу за ним.

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабмин принял ряд постановлений, определяющих порядок вручения повесток, прохождение ВВК и т. д.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что в Украине планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных через приложение Резерв+.

Отметим, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем военнообязанные могут уточнить свои данные, в том числе электронный адрес, телефон, место жительства. В дальнейшем это приложение усовершенствуют, появятся дополнительные опции, даже предложения по рекрутингу.

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