Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВВК — Finance.ua

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Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВВК

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Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВВК
Правительство уточнило нормы о необходимости прохождения ВВК
Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок организации и ведения воинского учета (постановление № 1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№ 560).
Об этом говорится в постановлении от 07 июня 2024 г. № 675.
Согласно документу, «процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочки… не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра».
Кроме того, лица до достижения 25-летнего возраста не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

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«Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке», — говорится в постановлении.
Также внесены новые изменения относительно отсрочки для родственников людей с инвалидностью I и II групп. Так, в случае отсутствия других не военнообязанных лиц, человек с инвалидностью I или II группы может выбрать только одного военнообязанного по уходу за ним.
Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабмин принял ряд постановлений, определяющих порядок вручения повесток, прохождение ВВК и т. д.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что в Украине планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных через приложение Резерв+.
  • Отметим, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем военнообязанные могут уточнить свои данные, в том числе электронный адрес, телефон, место жительства. В дальнейшем это приложение усовершенствуют, появятся дополнительные опции, даже предложения по рекрутингу.
По материалам:
РБК-Україна
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