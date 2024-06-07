Мужчин, указавших недействительные адреса в «Резерв+», могут оштрафовать — Finance.ua

Мужчин, указавших недействительные адреса в «Резерв+», могут оштрафовать Сегодня 18:00 — Личные финансы

Мужчин, указавших недействительные адреса в «Резерв+», могут оштрафовать

Непроживание военнообязанного по адресу, указанному им при обновлении данных в приложении «Резерв+», может считаться причиной для наложения штрафа или даже блокирования банковского счета.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Так, согласно постановлению Кабмина, ТЦК для оповещения граждан может посылать повестки почтой по адресу, указанному при обновлении данных.

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Почтовое уведомление, в котором поставлена ​​отметка об отсутствии человека по указанному адресу, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы не составлять протокол, а сразу выносить постановление о наложении штрафа.

Штрафы за нарушение правил военного учета и мобилизации составляют до 25 500 грн для граждан, а для бизнеса — до 59 500 грн.

В случае неуплаты штрафа военнообязанный рискует тем, что его счета могут быть заблокированы, а имущество изъято в порядке исполнительного производства.

Однако есть важный момент — что считать «обновлением данных», отмечает Судебно-юридическая газета. Ведь постановление Кабмина о регулировании «Резерв+» не опубликовано. Хотя, по словам Минобороны, оно было принято 10 мая, однако никаких сообщений о номере, названии или дате принятия нормативного акта от Кабмина не поступало.

Напомним, с 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации, согласно которому все мужчины в возрасте 18−60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные.

Google Play Market. В частности, это можно сделать онлайн через приложение «Резерв+», доступное для загрузки на смартфонах через App Store

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Также обновить данные можно в ТЦК или Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). В частности, если это делать через ТЦК, то кроме выписки из реестра вы также получите соответствующую отметку в военный билет.

hromadske По материалам:

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