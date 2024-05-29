Нужно ли обновлять данные тем, кому нет 25 лет — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Нужно ли обновлять данные тем, кому нет 25 лет Сегодня 15:36 — Личные финансы

Нужно ли обновлять данные тем, кому нет 25 лет

Тем, кому еще не исполнилось 25 лет, также нужно обновлять свои данные, поскольку это должны сделать те, кто уже достиг совершеннолетия.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Нужно ли обновлять данные тем, кому нет 25 лет, отмечается, что это нужно делать, если человеку исполнилось 18 лет.

Новый закон вступил в силу 18 мая 2024 года. Военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года. В этот период обновить данные должны все, даже те, кто уже делал это в 2024 году или раньше до 18 мая 2024 года.

Для граждан Украины, снятых с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, будет предусмотрен другой порядок обновления данных.

27 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что через приложение «Резерв+» свои данные обновили уже более 1,1 млн военнообязанных. В то же время, через центры предоставления административных услуг — почти 55 тыс., а через территориальные центры комплектования и социальной поддержки — около 38 тыс. граждан.

В Верховной Раде намерены продлить срок обновления военно-учетных данных до 150 дней.

Как узнать, в каком ТЦК и СП состоите на учете

Посмотрите данные о ТЦК и СП в своем военно-учетном документе. Если у вас нет такого документа, обратитесь в ТЦКтаСП по последнему месту прописки.

Также эту информацию можно узнать, воспользовавшись электронным кабинетом военнообязанного Резерв+.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.