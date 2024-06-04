Сколько женщин обновили данные через «Резерв+» — Finance.ua

Сколько женщин обновили данные через «Резерв+» Сегодня 17:33 — Личные финансы

Через мобильное приложение «Резерв+» свои данные обновили 1,371 млн украинцев. Среди них — 190 тысяч женщин.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

Как отметил Лазуткин, среди проживающих за рубежом людей свои данные обновили более 18 тысяч.

При этом среди всех людей, обновивших данные через «Резерв+», 164 тысячи — это забронированные.

Свои данные также внесли более 153 тысяч призывников и 90 тысяч человек, имеющих отсрочку.

«Такие у нас данные на сегодняшнее утро. Можем наблюдать достаточно высокую активность людей, которые приложением „Резерв+“ уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такая общая картина», — сообщил Лазуткин.

«Резерв+»

Напомним, что приложение «Резерв+» было запущено накануне. Оно позволяет войти в электронный кабинет военнообязанного и уточнить свои данные в дистанционном формате.

Накануне заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснял, что означают те или иные статусы в приложении.

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