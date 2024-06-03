Вручат ли повестку на улице тем, кто обновил данные в Резерв+: объяснение — Finance.ua

Вручат ли повестку на улице тем, кто обновил данные в Резерв+: объяснение Сегодня 19:44 — Личные финансы

Военнообязанные мужчины с 18 мая 2024 года имеют 60 дней, чтобы обновить военно-учетные данные. Это можно сделать в ТЦК, приложении Резерв+ или в ЦПАУ. По состоянию на сегодняшний день уже более 1,3 миллиона украинцев обновили свои данные в приложении, и их количество продолжает расти.

Адвокат юридической компании «Riyako&Partners» Екатерина Анищенко пояснила, что будет, когда ТЦК встретят на улице тех, кто уже обновил данные онлайн.

Когда военнообязанный обновил данные в приложении Резерв+, при проверке эту информацию смогут увидеть представители правоохранительных органов или работники ТЦК и СП. Это означает, что человек выполнил требование закона и не будет оштрафован за необновление данных.

В то же время, когда такого человека встретят сотрудники ТЦК, следующим шагом будет вручение повестки на ВВК, говорит Екатерина Анищенко. По ее словам, такая же процедура ожидает и тех, кто данные еще не обновил: их направят в ТЦК обновлять данные. А в процедуру обновления данных как раз и входит прохождение военно-врачебной комиссии.

«Лица, которые уже обновили данные онлайн, будут получать направление на ВВК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более подробная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВВК, которое было или не было реализовано», — отмечает адвокат.

Также в профильных структурах обещают, что сотрудникам ТЦК будет доступна информация о том, сколько повесток мужчина получил и на сколько из них не среагировал. Но сейчас этот функционал пока не введен.

Екатерина Анищенко говорит: тем, кто собирается в ТЦК, следует готовиться к большим очередям.

«Сейчас мы наблюдаем большие очереди в ТЦК. Мои клиенты говорят, что иногда даже приходится брать отпуска, чтобы там простоять и потом еще успеть пройти ВВК», — говорит она.

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