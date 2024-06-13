Авторизація в «Резерв+» через BankID — чи буде доступна інформація про рахунки — Finance.ua
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Авторизація в «Резерв+» через BankID — чи буде доступна інформація про рахунки

Фінтех і Картки
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Авторизація в «Резерв+» через BankID — чи буде доступна інформація про рахунки
Авторизація в «Резерв+» через BankID — чи буде доступна інформація про рахунки
Експерт із кібербезпеки розповів, чи матиме ТЦК інформацію про банківські рахунки і чи зможе стягувати всі штрафи, якщо авторизуватися у «Резерв+» за допомогою BankID. За його словами, це працює зовсім не так.
Про це розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв’ю Radio NV.
Корсун зазначив, що авторизація у застосунку «Резерв+» через застосунок «Дія» — це і є BankID.
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«„Дія“ авторизує через BankID. Є десятки українських банків, де ви приходите і відкриваєте певний рахунок, вам дають картку і фотографують разом із нею та паспортом. І система BankID прив’язується саме до цих банківських акаунтів, розраховуючи на те, що банки належним чином перевірили свого клієнта, 100% ідентифікували його, подивилися в очі та порозмовляли», — розповів Корсун.
За словами експерта, вся ця система об’єднується в BankID, який контролює Національний банк і виступає гарантом її надійності.
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«Наскільки це відповідає дійсності — складно сказати. Чи може банк відкрити рахунок на вигадану людину? Можливо. Але про такі випадки немає інформації» , — додав експерт з кіберпезпеки.
Він розповів, що давно критикують цю систему. Адже «Дія» — це державна програма з ідентифікації громадян і видачі електронних документів. Це найвищий рівень довіри в державі, а банки та комерційні організації — це нижчий рівень, орієнтований на прибуток і ризики.
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У «Дії» немає власної інфраструктури, тож вона використовує систему BankID. Але експерт вважає, що держава, яка гарантує ідентичність виданих у ній документів, має побудувати власну систему ідентифікації, абсолютно незалежну від комерційного сектора.
«Щодо побоювань, що ТЦК через банки матимуть доступ до карток і напряму блокуватимуть рахунки, це не так», — наголосив Корсун.
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За матеріалами:
Novyny.live
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