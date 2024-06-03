Чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані в Резерв+: пояснення — Finance.ua
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Чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані в Резерв+: пояснення

Особисті фінанси
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Військовзобов'язані чоловіки з 18 травня 2024 року мають 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані. Це можна зробити в ТЦК, додатку Резерв+ або в ЦНАПах. Станом на зараз вже більше 1,3 мільйона українців оновило свої дані в додатку, і їх кількість продовжує зростати.
Адвокат юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко пояснила, що буде, коли ТЦК зустрінуть на вулиці тих, хто вже оновив дані онлайн.
Коли військовзобов'язаний оновий дані в додатку Резерв+, при перевірці цю інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК і СП. Це означатиме, що людина виконала вимогу закону і не буде оштрафована за неоновлення даних.
Водночас, коли таку людину зустрінуть працівники ТЦК, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК, каже Катерина Аніщенко. За її словами, така сама процедура очікує й тих, хто дані ще не оновив: їх направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних якраз і входить проходження військово-лікарської комісії.
«Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і в подальшому реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване», — зауважує адвокат.
Також у профільних структурах обіцяють, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз цього функціоналу поки не запроваджено.
Катерина Аніщенко каже: тим, хто збирається до ТЦК, варто готуватися до великих черг.
«Зараз ми спостерігаємо великі черги до ТЦК. Мої клієнти говорять, що часом навіть доводиться брати відпуску, щоб там простояти і потім ще встигнути пройти ВЛК», — каже вона.
За матеріалами:
РБК-Україна
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