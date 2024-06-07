Чоловіків, які вказали недійсні адреси у «Резерв+», можуть оштрафувати — Finance.ua
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Чоловіків, які вказали недійсні адреси у «Резерв+», можуть оштрафувати

Особисті фінанси
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Чоловіків, які вказали недійсні адреси у «Резерв+», можуть оштрафувати
Чоловіків, які вказали недійсні адреси у «Резерв+», можуть оштрафувати
Непроживання військовозобов'язаного за адресою, яку він вказав під час оновлення даних у застосунку «Резерв+», може вважатися причиною для накладення штрафу чи навіть блокування банківського рахунку.
Про це пише Судово-юридична газета.
Так, відповідно до постанови Кабміну, ТЦК для оповіщення громадян може надсилати повістки поштою за адресою, вказаною під час оновлення даних.
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Поштове повідомлення, у якому поставлено відмітку про відсутність людини за вказаною адресою, може вважатися підтверджувальним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу.
Штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації наразі становлять до 25 500 грн для громадян, а для бізнесу — до 59 500 грн.
У разі несплати штрафу військовозобов'язаний ризикує тим, що його рахунки можуть бути заблоковані, а майно відібране в порядку виконавчого провадження.
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Однак є важливий момент — що саме вважати «оновленням даних», зауважує Судово-юридична газета. Адже постанова Кабміну про регулювання «Резерв+» не опублікована. Хоча, за словами Міноборони, її ухвалили 10 травня, проте жодних повідомлень про номер, назву чи дату ухвалення нормативного акта від Кабміну не надходило.
Нагадаємо, з 18 травня чинності набув оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки віком 18−60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.
Зокрема, це можна зробити онлайн через застосунок «Резерв+», який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.
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Також оновити дані можна офлайн у ТЦК або Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зокрема, якщо це робити через ТЦК, то, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.
За матеріалами:
hromadske
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