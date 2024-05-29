Чи потрібно оновлювати дані тим, кому немає 25 років — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Чи потрібно оновлювати дані тим, кому немає 25 років Сьогодні 15:36 — Особисті фінанси

Чи потрібно оновлювати дані тим, кому немає 25 років

Тим, кому ще не виповнилося 25 років, також потрібно оновлювати свої дані, оскільки це мають зробити ті, хто вже досягнув повноліття.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Чи потрібно оновлювати дані тим, кому немає 25 років, зазначається, що це потрібно робити, якщо особі виповнилося 18 років.

Новий Закон вступив у силу 18 травня 2024 року. Військовозобов'язані мають оновити дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року. У цей період оновити дані мають всі, навіть ті, хто вже робив це у 2024 році або раніше до 18 травня 2024 року.

Для громадян України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, буде передбачено інший порядок оновлення даних.

27 травня у Міністерстві оборони України повідомили, що загалом через застосунок «Резерв+» свої дані оновили вже понад 1,1 млн військовозобов'язаних. Водночас через центри надання адміністративних послуг — майже 55 тис., а через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — близько 38 тис. громадян.

У Верховній Раді мають наміри продовжити термін на оновлення військово-облікових даних до 150 днів.

Як дізнатися, в якому ТЦК та СП перебуваєте на обліку

Подивіться дані про ТЦКтаСП у своєму військово-обліковому документі. Якщо такого документу у вас немає, зверніться до ТЦКтаСП за останнім місцем прописки.

Також цю інформацію можна дізнатися, скориставшись електронним кабінетом військовозобов'язаного Резерв+.

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