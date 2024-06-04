Скільки жінок оновили дані через «Резерв+» — Finance.ua

Скільки жінок оновили дані через «Резерв+» Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Через мобільний додаток «Резерв+» свої дані оновили 1 371 000 українців. Серед них — 190 тисяч жінок.

Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

Як зауважив Лазуткін, серед людей, які мешкають за кордоном, свої дані оновили понад 18 тисяч.

При цьому серед всіх людей, які оновили дані через «Резерв+», 164 тисячі - це заброньовані.

Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

«Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком „Резерв+“ уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина», — повідомив Лазуткін.

«Резерв+»

Нагадаємо, що застосунок «Резерв+» було запущено напередодні. Він надає можливість увійти до електронного кабінету військовозобов'язаного й уточнити свої дані у дистанційному форматі.

Напередодні заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин пояснював, що означають ті, чи інші статуси у застосунку.

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