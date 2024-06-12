Що означають статуси при оновленні даних Резерв+: як діяти, щоб їх змінити — Finance.ua

Що означають статуси при оновленні даних Резерв+: як діяти, щоб їх змінити Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Що означають статуси при оновленні даних Резерв+: як діяти, щоб їх змінити

Застосунок «Резерв+» надає можливість увійти до електронного кабінету військовозобов’язаного й уточнити свої дані у дистанційному форматі.

Завантажити його можна App Store або Google Play . Оновлення даних у такий спосіб рівносильне оновленню даних через ТЦК та ЦНАПи.

Після того як особа завантажує застосунок та оновлює свої дані, вона може побачити відповідний статус та інформацію щодо себе, які містяться у реєстрі «Оберіг».

Що означають ці статуси та що робити, якщо з’явилася позначка «у розшуку» — розповідає visitukraine.today

Кому не треба завантажувати застосунок

Завантажувати застосунок та оновлювати дані чинним військовим, невійськовозобов’язаним жінкам, а також іншим особам, які не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами — не потрібно. Це може створити додаткове навантаження на систему, що може викликати збої у роботі застосунку.

Що означають статуси

Дані, які відображаються у застосунку, були перенесені до системи працівниками ТЦК вручну з паперових карток. Через це, українців попереджають, що зазначена інформація може містити неточності. Однак перейматися не варто, адже оновлення військово-облікових даних має виправити цю проблему.

Статуси, після оновлення даних:

На обліку — цей статус означає, що військовозобов’язана особа стоїть на обліку і ТЦК не потребує додаткової інформації щодо неї.

Уточнюється — це означає, що військовозобов’язаний не стоїть на обліку в ТЦК. Якщо особа має військовий квиток або посвідчення, то це помилка безпосередньо ТЦК. Однак, якщо ж такого документа немає — особа має стати на облік та уточнити свої дані. У разі невиконання обов’язку на особу може буде накладений штраф за порушення правил військового обліку.

У розшуку — статус може бути помилковим, однак, якщо помилки немає, військовозобов’язаного можуть затримати при першій перевірці документів та доставити в ТЦК.

Знято з обліку — військовозобов'язаний, які перебувають на спеціальному обліку (поліція, ДСНС тощо).

Виключено з обліку — чинні військові та непридатні.

Якщо особа має бронь або відстрочку, то у застосунку відображатиметься статус «на обліку» з відповідною позначкою.

не планує додавати можливість Нагадаємо, наразі Міністерство оборони Українидодавати можливість розсилки повісток за допомогою застосунку «Резерв+».

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерини Чорногоренко. Вона також зазначила, що наразі свої військово-облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+» оновили близько 1,1 мільйона військовозобов’язаних.

Розробка мобільного додатку «Резерв+» обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.).

5 міфів про Резерв+: Раніше в Міноборони розвіяли

1. Застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.

2. Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані.

3. Скриншоти з витоком даних військовозобов’язаних вже в мережі. Невже злили дані?

4. Застосунок створено за бюджетні кошти.

5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Резерв+.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко: «Цифрові інструменти залишаються найзручнішим способом оновлення даних, а цифровізація — стилем життя українців. Оскільки застосунок є популярним, бачимо багато чуток щодо його роботи. Відповідаємо на питання та розвінчуємо міфи», — написала Черногоренко.

Довідка Finance.ua:

«Резерв+» матиме силу військового квитка: у Міноборони назвали терміни.

Через мобільний додаток «Резерв+» свої дані оновили 1 371 000 українців. Серед них — 190 тисяч жінок. Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Як зауважив Лазуткін, серед людей, які мешкають за кордоном, свої дані оновили понад 18 тисяч.



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