«Резерв+» матиме силу військового квитка: у Міноборони назвали терміни — Finance.ua

«Резерв+» матиме силу військового квитка: у Міноборони назвали терміни Сьогодні 09:01

«Резерв+» матиме силу військового квитка: у Міноборони назвали терміни

Вже за кілька тижнів інформацію із нового застосунку від Міноборони «Резерв+», який запрацював в Україні 18 травня, прирівняють до військово-облікового документа, який буде мати таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.

Про це представники Міноборони повідомили в інтерв'ю виданню «Телеграф».

Читайте також В Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: для чого він потрібний

«Впродовж найближчих тижнів, коли буде реалізовано QR-код, інформація стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво», — обіцяють у Міноборони.

Нагадаємо, у перший день запуску застосунку, програма здійняла неабиякий шквал критики. У одних застосунок взагалі не хотів запускатися, в інших — не дозволяв пройти реєстрацію. Чимало критики викликав і дуже обмежений стартовий функціонал «Резерв+».

Так, нині через додаток можна змінити лише контактні дані згідно з новим законом, що набув чинності 18 травня. Проте користувачі очікували можливості оновлення всього спектру всіх персональних відомостей.

«Перед нами постало завдання швидко розробити електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді мобільного додатку. Після оновлення інформації військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі „Оберіг“. Наразі ця інформація має виключно інформативний характер», — пояснюють в Міноборони.

Довідка Finance.ua:

Розробка мобільного застосунку «Резерв+», яка дає можливість військовозобовʼязаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі «Оберіг», обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.).

В Україні планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних через додаток Резерв+. У Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.



Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.