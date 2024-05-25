Скільки коштів витратили на розробку застосунку «Резерв+» — Finance.ua

Скільки коштів витратили на розробку застосунку «Резерв+»
Розробка мобільного застосунку «Резерв+», яка дає можливість військовозобовʼязаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі «Оберіг», обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.).
Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповіла заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко.
«Розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку — 3 413 448 грн з ПДВ (близько $86 тис.)», — розказала вона.
Чорногоренко зазначила, що застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте.
Над застосунком працювало кілька команд — це не тільки фронт-частина.
Це великий об'єм роботи по синхронізації з реєстрами і по готовності «Оберега» витримувати навантаження.
«Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС», — каже заступниця міністра.
Зараз відповідь із реєстру «Оберіг» у застосунку займає декілька секунд. За її словами, добитися такого результату — це був величезний виклик.
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