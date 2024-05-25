Скільки коштів витратили на розробку застосунку «Резерв+» — Finance.ua

Скільки коштів витратили на розробку застосунку «Резерв+» Сьогодні 06:03 — Казна та Політика

Скільки коштів витратили на розробку застосунку «Резерв+»

Розробка мобільного застосунку «Резерв+», яка дає можливість військовозобовʼязаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі «Оберіг», обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.).

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповіла заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко.

Читайте також Чому застосунок «Резерв+» досі недоступний у деяких країнах

«Розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку — 3 413 448 грн з ПДВ (близько $86 тис.)», — розказала вона.

Чорногоренко зазначила, що застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте.

Над застосунком працювало кілька команд — це не тільки фронт-частина.

Читайте також Міноборони планує додати функцію електронних направлень на ВЛК через Резерв+

Це великий об'єм роботи по синхронізації з реєстрами і по готовності «Оберега» витримувати навантаження.

«Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС», — каже заступниця міністра.

Зараз відповідь із реєстру «Оберіг» у застосунку займає декілька секунд. За її словами, добитися такого результату — це був величезний виклик.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.