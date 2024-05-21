Чому застосунок «Резерв+» досі недоступний у деяких країнах — Finance.ua

Чому застосунок «Резерв+» досі недоступний у деяких країнах Сьогодні 11:38

Мобільний застосунок «Резерв+» може бути не доступним у деяких країнах, бо маркетам потрібно кілька днів на обробку змін, команда Міноборони працює над вирішенням цього питання.

Про це написала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

«У деяких країнах застосунок ще може бути недоступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня», — зазначила чиновниця.

Нагадаємо, 18 травня запрацював електронний кабінет військовозобов'язаного — застосунок «Резерв+». Для авторизації в застосунку потрібно скористатись системою Bank ID.

За даними Міноборони, станом на 20 травня близько пів мільйона українських чоловіків призовного віку оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку «Резерв+».

З 20 травня мобільний застосунок «Резерв+» став доступний у маркетах 176 країн.

Економічна Правда За матеріалами:

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