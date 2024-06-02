Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони — Finance.ua

Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони
Наразі Міністерство оборони України не планує додавати можливість розсилки повісток за допомогою застосунку «Резерв+».
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.
«Поки робота над таким функціоналом (розсилка повісток через „Резерв+“. — Ред.) не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок „Резерв+“ не розсилаються. І поки що не плануються», — зазначила Чорногоренко.
Вона також зазначила, що наразі свої військово-облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+» оновили близько 1,1 мільйона військовозобов'язаних.
Нагадаємо, раніше заступниця голови Міноборони повідомляла, що систему застосунку «Резерв+» неможливо зламати і отримати бази даних з нього, адже вони там не зберігаються.
За її словами, розробка мобільного додатку «Резерв+» обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.).
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