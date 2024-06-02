Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони — Finance.ua

Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони

Наразі Міністерство оборони України не планує додавати можливість розсилки повісток за допомогою застосунку «Резерв+».

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.

«Поки робота над таким функціоналом (розсилка повісток через „Резерв+“. — Ред.) не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок „Резерв+“ не розсилаються. І поки що не плануються», — зазначила Чорногоренко.

Вона також зазначила, що наразі свої військово-облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+» оновили близько 1,1 мільйона військовозобов'язаних.

Читайте також Чому застосунок «Резерв+» досі недоступний у деяких країнах

Нагадаємо, раніше заступниця голови Міноборони повідомляла , що систему застосунку «Резерв+» неможливо зламати і отримати бази даних з нього, адже вони там не зберігаються.

3,4 млн грн ($86 тис.). За її словами, розробка мобільного додатку «Резерв+» обійшлася

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.