Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони — Finance.ua
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Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони

Особисті фінанси
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Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони
Чи будуть надсилати повістки через застосунок «Резерв+»: відповідь Міноборони
Наразі Міністерство оборони України не планує додавати можливість розсилки повісток за допомогою застосунку «Резерв+».
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.
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«Поки робота над таким функціоналом (розсилка повісток через „Резерв+“. — Ред.) не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок „Резерв+“ не розсилаються. І поки що не плануються», — зазначила Чорногоренко.
Вона також зазначила, що наразі свої військово-облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+» оновили близько 1,1 мільйона військовозобов'язаних.
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Нагадаємо, раніше заступниця голови Міноборони повідомляла, що систему застосунку «Резерв+» неможливо зламати і отримати бази даних з нього, адже вони там не зберігаються.
За її словами, розробка мобільного додатку «Резерв+» обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.).
За матеріалами:
РБК-Україна
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