Чи можна зламати застосунок «Резерв+» та отримати дані з нього — Finance.ua

Чи можна зламати застосунок «Резерв+» та отримати дані з нього
Систему застосунку «Резерв+» неможливо зламати і отримати бази даних з нього, адже вони там не зберігаються.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі агентству «Укрінформ».
За її словами, застосунок захищений надійно.
«Застосунок «Резерв+ отримав атестат відповідності КСЗІ (комплексної системи захисту інформації). Над застосунком працювали найкращі команди з кібербезпеки та використовували найкращі успішні практики зі створення державних застосунків. Можемо запевнити, що зламати систему застосунку та отримати дані з неї неможливо, бо вона не зберігає їх», — сказала Черногоренко.
Вона пояснила, що застосунок працює за принципом Дії та отримує дані за запитом з реєстру в зашифрованому вигляді.
«Ті компрометації, що вже гуляють в мережі, — фейк та намагання зірвати мобілізаційні процеси і підірвати довіру до державних застосунків», — заявила Черногоренко.
Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило для військовозобов'язаних, призовників та резервістів мобільний застосунок «Резерв+». Завантажити та спробувати роботу «Резерв+» можна з Google Play та App Store.
Раніше заступниця голови Міноборони повідомляла, що розробка мобільного застосунку «Резерв+» обійшлася у 3,4 млн грн ($86 тис.).
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