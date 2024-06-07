У Міноборони розвіяли 5 міфів про Резерв+ — Finance.ua

У Міноборони розвіяли 5 міфів про Резерв+ Сьогодні 15:45

У Міноборони розвіяли 5 міфів про Резерв+

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook відповіла на 5 запитань про застосунок Резерв+.

«Цифрові інструменти залишаються найзручнішим способом оновлення даних, а цифровізація — стилем життя українців. Оскільки застосунок є популярним, бачимо багато чуток щодо його роботи. Відповідаємо на питання та розвінчуємо міфи», — написала Черногоренко.

1. Застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.

Черногоренко зазначила, що функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов'язаного.

Електронний кабінет військовозобов'язаного реалізований у форматі застосунку Резерв+.

2. Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані.

Резерв+ підтягує дані з реєстру Оберіг, в якому є помилки внаслідок людського фактору.

«Команда Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку. Так громадяни зможуть онлайн повідомляти про те, що їхні дані є некоректними, і запускати процес актуалізації», — пояснила заступниця міністра оборони.

3. Скриншоти з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. Невже злили дані?

«Це фейкова інформація та ІПСО від ворога. Міноборони здійснило перевірку і з’ясувало, що громадяни, дані яких нібито гуляють мережею, ніколи не авторизувались у Резерв+. Витік у будь-якому разі є неможливим. Резерв+ лише підтягує дані з реєстру військовозобов'язаних Оберіг», — наголосила Черногоренко.

Вона додала, що в реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових. Це реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Доступ до нього неможливо отримати через Інтернет, лише через захищені канали.

4. Застосунок створено за бюджетні кошти.

Фінансування здійснювалось без залучення державних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації.

5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Резерв+.

Після оновлення інформація відразу потрапляє до реєстру Оберіг.

«18 червня у застосунку з’явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку», — пояснила Черногоренко.

Довідка Finance.ua:

«Оберіг» — це електронна база про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Реєстр автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК. У реєстрі зберігається така інформація про людину;

«Резерв+» — це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, де можна оновити свої облікові дані. Він дає змогу військовозобов'язаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі «Оберіг». Виконує роль електронного кабінету для військовозобов'язаного.



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