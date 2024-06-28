Электронное бронирование и заключение брака онлайн: Федоров рассказал о новых услугах — Finance.ua
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Электронное бронирование и заключение брака онлайн: Федоров рассказал о новых услугах

Личные финансы
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Электронное бронирование и заключение брака онлайн: Федоров рассказал о новых услугах
Электронное бронирование и заключение брака онлайн: Федоров рассказал о новых услугах
На этой неделе первые в мире пары вступили в брак онлайн в Дії. Бракосочетание онлайн по видеосвязи — это революционный сервис, позволяющий зарегистрировать брак полностью в цифровом формате.
Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона.
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«На бета-тест брака онлайн в Дії зарегистрировались 2500 пар. На выходных несколько пар уже протестировали сервис и женились онлайн. Услуга работает в несколько кликов: сначала подача заявления, а затем процедура регистрации по видеосвязи. Бета-тест прошел успешно, и мы постепенно готовимся к открытию услуги для всех граждан», — отметил Федоров.
Вице-премьер-министр рассказал о недавно запущенных в Дії сервисах. В частности, электронное удостоверение ветерана, необходимое в различных жизненных ситуациях, уже сгенерировали более 185 тысяч украинцев.
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Также Федоров рассказал об услугах, которые уже скоро будут доступны в приложении или на портале Дія. В частности, стартовал набор на бета-тестирование свидетельств о рождении, браке, разводе и смене имени.
Кроме того, сейчас в разработке электронное бронирование на портале Дія, тестирование которого планируют начать уже в начале июля. Поначалу сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны.
Сейчас идет тестирование образовательного приложения Мрія в 40 школах.

Справка Finance.ua:

  • на портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном местожительстве;
  • процесс бронирования от мобилизации с помощью «Дії» будет занимать около одного часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет;
  • если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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