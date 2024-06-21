Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години — Finance.ua

Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години

Процес бронювання від мобілізації за допомогою «Дії» займатиме близько однієї години.

Про це заявила заступник директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

«Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні», — розповіла Ткач.

Читайте також Які підприємства мають право бронювати працівників: пояснення Міноборони

За її словами, інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку «Резерв+» у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.

Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. Отримати «бронь» можна, якщо:

працівник працює у зазначених категоріях компаній;

є у переліку реєстру військовозобов’язаних;

має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.

Читайте також Економічне бронювання: чи треба буде платити за вже заброньованих працівників

Нагадаємо, ще 7 червня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до «Дії».

Поки що для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.