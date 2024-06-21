Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години — Finance.ua
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Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години

Казна та Політика
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Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години
Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години
Процес бронювання від мобілізації за допомогою «Дії» займатиме близько однієї години.
Про це заявила заступник директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону.
«Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні», — розповіла Ткач.
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За її словами, інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку «Резерв+» у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.
Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. Отримати «бронь» можна, якщо:
  • працівник працює у зазначених категоріях компаній;
  • є у переліку реєстру військовозобов’язаних;
  • має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.
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Нагадаємо, ще 7 червня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до «Дії».
Поки що для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.
За матеріалами:
РБК-Україна
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