Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години — Finance.ua

Мінцифри про бронювання від мобілізації у «Дії»: відбуватиметься протягом години
Процес бронювання від мобілізації за допомогою «Дії» займатиме близько однієї години.
Про це заявила заступник директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону.
«Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні», — розповіла Ткач.
За її словами, інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку «Резерв+» у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.
Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. Отримати «бронь» можна, якщо:
- працівник працює у зазначених категоріях компаній;
- є у переліку реєстру військовозобов’язаних;
- має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.
Нагадаємо, ще 7 червня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до «Дії».
Поки що для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.
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