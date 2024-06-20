Які підприємства мають право бронювати працівників: пояснення Міноборони — Finance.ua
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Які підприємства мають право бронювати працівників: пояснення Міноборони

Казна та Політика
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Які підприємства мають право бронювати працівників: пояснення Міноборони
Які підприємства мають право бронювати працівників: пояснення Міноборони
Доки Верховна Рада не ухвалила закон про економічне бронювання від мобілізації, у цьому питанні діють старі правила.
Міністерство оборони в коментарі для РБК-Україна розповіло, працівники яких підприємств можуть отримати бронь згідно чинного законодавства.
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Так, право бронювати співробітників надано органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування. Серед виробничих підприємств, а також установ і організацій право на бронювання персоналу мають:
  • ті, для яких встановлено мобілізаційні завдання;
  • які виробляють товари, виконують роботи або надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань України;
  • критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
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Якщо з першими двома пунктами все і так зрозуміло, то останній пункт потребує додаткового уточнення. Як пояснили в Міноборони, критично важливими для економіки та населення є зокрема підприємства:
  • паливно-енергетичного комплексу;
  • які обслуговують системи життєзабезпечення;
  • спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, закордонні дипломатичні установи України, представництва міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період тощо.
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Нагадаємо, Верховній Раді запропонували на розгляд вже три законопроєкти про економічне бронювання. 17 червня група народних депутатів з різних фракцій на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою зареєстрували законопроєкти № 11 331−1 та № 11 331−2. Перший законопроєкт — № 11 331 — було подано 11 червня.
За матеріалами:
УНІАН
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