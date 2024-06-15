Що потрібно знати роботодавцю про бронювання працівника через «Дію» — Finance.ua

Що потрібно знати роботодавцю про бронювання працівника через «Дію» Сьогодні 20:12

Що потрібно знати роботодавцю про бронювання працівника через «Дію», Фото: Getty Images

Критично важливі підприємства або ж ті, які забезпечують потреби армії, надають послуги Силам оборони України зможуть бронювати працівників у «Дії».

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач.

Як визначають підприємство критично важливим

Зазначається, критерії визнання підприємства критично важливим є в урядовій постанові № 76.

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За словами Ткач, у постанові оприлюднені вісім критеріїв. Для того, щоб підприємство визнали критично важливим, необхідно відповідати мінімум трьом з семи.

Вона зауважує, що в різних сферах діяльності це по-різному. Наприклад, у Міністерства освіти є своя сфера їхніх підприємств, і вони визначають за критеріями, а у Міністерства охорони здоров’я своя сфера, тощо.

Тому міністерства визначають, якщо підприємство звернулося, перевіряють за відповідністю критеріїв і виносять рішення. Також в постанові № 76 описано ряд підприємств, які є критично важлив

Що треба знати роботодавцю про бронювання працівників

Перш за все, підприємства мають бути визнані критично важливими. Після цього через портал «Дія» керівник підприємства зможе додати список співробітників, яких він хоче забронювати.

«Йому буде відображено відповідний ліміт на бронювання. Тому він буде розуміти, яка кількість йому доступна до бронювання. Умовно, якщо в компанії працює 100 військовозобов’язаних, 50% ліміт, тобто 50 військовозобов’язаних він зможе забронювати. А після цього автоматично будуть відбуватися перевірки в реєстрах „Оберіг“ та перевірка, чи дійсно ця особа, яку хоче забронювати керівник підприємства працевлаштована», — пояснила Ткач.

Після цього буде здійснюватися автоматичне бронювання, а результат керівник отримає в кабінеті на порталі «Дія» та на електронну пошту.

«У співробітника, якщо бронювання є успішним, в „Резерв+“ буде відображена ця інформація про бронювання і дату завершення бронювання», — додала вона.

Структура бронювання працює таким чином, що визначення і повна відповідальність — на керівнику підприємства, оскільки саме він володіє інформацією про тих унікальних співробітників, без яких його підприємство не зможе повноцінно функціонувати. Тому він своїм підписом засвідчує цей перелік і передає список на бронювання, акцентувала Ткач.

Щодо термінів, коли запрацює послуга процедури бронювання для підприємств та організацій у «Дії», то зараз Мінцифри займається технічною реалізацією цього задуму.

«Зокрема, налагоджуємо інформаційну взаємодію між реєстрами „Оберіг“ і Пенсійного фонду, а також взаємодію між порталом „Дія“ та „Оберіг“ для того, щоб здійснювались ці автоматичні перевірки. За нашими розрахунками, послуга запрацює протягом місяця. Тож стежте за нашими соціальними мережами, ми обов’язково повідомимо. Буде звісно бета-тестування, і ми залучимо всіх бажаючих до тестування», — резюмувала Ткач.

УНІАН За матеріалами:

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