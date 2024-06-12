У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»: що він передбачає — Finance.ua

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У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»: що він передбачає

Казна та Політика
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У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»: що він передбачає
У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»: що він передбачає
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.
Тексту проєкту на сайті ще немає, але голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про його основні положення.
«У законі ми заклали концепцію „економічного бронювання“, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів», — зазначив він.

Як працюватиме бронювання:

  • Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати.
  • Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.
  • Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
  • Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабінет Міністрів. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті № 11 332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».
«Ці законопроекти — результати піврічної роботи величезної команди людей, які невпинно 24/7 проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом», — зазначив Наталуха.
Незабаром додадуть два альтернативних законопроєкти, що будуть включати:
  • модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн;
  • змішану модель — 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

Довідка Finance.ua:

  • раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним;
  • Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 76, згідно з яким підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал «Дія»;
  • Наталуха раніше прокоментував економічне бронювання під час мобілізації і зазначив, що в питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою.

Економічне бронювання від мобілізації. Варіанти, що розглядаються 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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