У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»: що він передбачає — Finance.ua

У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»: що він передбачає Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»: що він передбачає

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Тексту проєкту на сайті ще немає, але голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про його основні положення.

«У законі ми заклали концепцію „економічного бронювання“, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів», — зазначив він.

Як працюватиме бронювання:

Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати.

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабінет Міністрів. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті № 11 332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

«Ці законопроекти — результати піврічної роботи величезної команди людей, які невпинно 24/7 проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом», — зазначив Наталуха.

Незабаром додадуть два альтернативних законопроєкти, що будуть включати:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн;

змішану модель — 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

Довідка Finance.ua:

раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним;

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 76, згідно з яким підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал «Дія»;



Наталуха раніше прокоментував економічне бронювання під час мобілізації і зазначив, що в питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.