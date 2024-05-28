Нардеп про економічне бронювання: «Не може бути справедливості під час війни» — Finance.ua
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Нардеп про економічне бронювання: «Не може бути справедливості під час війни»

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Нардеп про економічне бронювання: «Не може бути справедливості під час війни»
Нардеп про економічне бронювання: «Не може бути справедливості під час війни»
Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Наталуха прокоментував економічне бронювання під час мобілізації і зазначив, що в питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою.
Про це він розповів в ефірі «Радіо Свобода».
«Війна сама по собі несправедлива від самого початку. Тому, якщо ми справді хочемо затягнути будь-яке питання, яке потребує вирішення під час воєнного стану, ми будемо апелювати до аргументу справедливості… Але, на мою думку, нам потрібно говорити про ефективність, тому що ця війна виграється не за рахунок лише справедливості, а за рахунок ефективності», — сказав депутат.

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Нардеп також висловився про аргумент, що «воюють лише бідні». За його словами, бійці на передовій отримують конкурентну заробітну плату.
«Дуже багато різних людей воює. Питання в тому, як дати можливість Силам оборони робити це ефективно за рахунок економіки. І якщо немає розуміння, що без економіки можна мобілізувати хоч 2 млн людей, але не мати ресурсів для цього, це значить не розуміти дуже базових речей щодо того, яким чином ведуться війни, функціонує держава і економіка», — зазначив Наталуха.
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Він наголосив, що якщо не дати підприємствам передбачуваності на сьогоднішній день щодо подальшого ведення їхньої діяльності за рахунок критичних співробітників на місцях, вони почнуть закриватися.
«Цей тренд продовжується далі, коли мобілізують головних інженерів, головних технологів, без яких підприємство не може продовжувати далі функціонувати. При чому не просто підприємства, які випускають печиво, хоча вони теж важливі, а такі, які випускають дрони, РЕБ: вранці мобілізували головного інженера, ввечері вони вже думають про скорочення виробництва», — зазначив нардеп.
За матеріалами:
ТСН
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