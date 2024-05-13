Корнієнко про економічне бронювання: питання буде обговорюватися — Finance.ua

Корнієнко про економічне бронювання: питання буде обговорюватися Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Корнієнко про економічне бронювання: питання буде обговорюватися

Жодних рішень щодо «економічного бронювання» наразі не ухвалювалося. Але дискусія з цього приводу потрібна.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

«Я думаю, що нам треба просто цю дискусію провести. Тому що Давид Арахамія, коли це коментував, він чітко сказав, що йде дискусія, немає жодних зараз на столі законопроектів, які б там пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі. Це все ще буде обговорюватися якийсь час», — сказав він.

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За його словами, ідея економічного бронювання — це питання суспільства та соціальної справедливості. «Ми маємо всі разом, ті, хто відстоюють цю ідею, та ті, хто не підтримують, провести дискусію і дати відповідь на питання, чи не трапиться так, що будуть броньовані тільки ті, хто мають дохід, і ми додамо до всіх несправедливостей бронювання ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних», — додав Корнієнко.

Водночас перший віце-спікер парламенту заявив, що є великий запит «у всіх бізнесменів і виробників, промисловості й у сфері послуг щодо того як зберегти свої підприємства при відсутності робочих рух».

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«Тих професіоналів, які роками працювали на посадах, а зараз будуть змушені воювати і не отримають бронь тому, що далеко не кожне підприємство зможе її отримати по оновленому законодавству», — сказав Корнієнко.

Він заявив, що потрібно проводити далі дискусію. Але зараз немає активних кроків до ухвалення рішень, «як це активно обговорюють у соцмережах».

«Я думаю, що бронювання має бути справедливим, а от як воно буде реалізовуватися в різних напрямках, то це вже питання більш практичне, яке під час дискусій можна вирішити», — додав Корнієнко.

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