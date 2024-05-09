У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання: що вони передбачають — Finance.ua

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання: що вони передбачають
Наразі у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби.
Про це на брифінгу в парламенті повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія.
«Щодо економічного бронювання — наразі є дві моделі. Вони в дискусії. Є дискусія навколо цих тем», — зазначив він.
За його словами, комітет з питань нацбезпеки вивчав досвід країн світу з цього питання, але «яке рішення не обери — є багато людей, які за таку ініціативу, є багато людей, які проти».
Арахамія пояснив, що перша з існуючих наразі моделей передбачає, що податки з зарплати військовозобов'язаного мають складати від 35 тисяч гривень, аби цієї суми вистачало на утримання одного українського бійця.
Водночас інший варіант передбачає «коли у вас є квота, безвідносно до якої ви від індустрії працюєте».
Голова парламентської фракції зазначив, що відповідно до цієї моделі підприємство може забронювати до 10% осіб.
«Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде — керівник вирішує самостійно. За кожного з цих людей сплачується сума, що прирівнюється до мінімальної зарплати бійця щомісяця — 20 тисяч гривень. Тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків», — пояснив політик.
На його думку «у дискусіях все одно з’явиться якась модель, яка викликатиме найменше обурення».
Довідка Finance.ua:
- уряд намагається запустити новий порядок електронного бронювання співробітників через «Дію». Головна відмінність нового підходу — полягає у відмові від паперового формату бронювання на користь електронного;
- раніше народна депутатка Галина Янченко розповідала, що у Верховній Раді України триває розробка законопроєкту щодо фінансового бронювання, який передбачатиме за щомісячний внесок бронювати працівників;
- наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше — в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті. Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно.
Економічне бронювання від мобілізації. Варіанти, що розглядаються 🔍
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