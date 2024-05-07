Уряд автоматично продовжив термін дії бронювання від мобілізації ще на місяць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд автоматично продовжив термін дії бронювання від мобілізації ще на місяць

Казна та Політика
141
Уряд автоматично продовжив термін дії бронювання від мобілізації ще на місяць
Уряд автоматично продовжив термін дії бронювання від мобілізації ще на місяць
Уряд продовжив на один місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно постанови КМУ № 76.
Про це написав представник Кабміну Тарас Мельничук.
Читайте також
«Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 (…), які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць», — написав він.
Відстрочки від мобілізації надавалися військовозобов'язаним працівникам життєво важливих галузей економіки та стратегічних підприємств для забезпечення безперебійної роботи та підтримки критичної інфраструктури.
Читайте також
Минулого року Мінекономіки забронювало від мобілізації близько 35 тисяч військовозобов'язаних працівників для стабільної роботи стратегічно важливих об'єктів. Продовження відстрочок дозволить підприємствам зберегти виробничі потужності в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов'язаних та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Економічне бронювання від мобілізації. Варіанти, що розглядаються 🔍

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.