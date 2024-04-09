Прем'єр анонсував «справедливу» постанову щодо броні від мобілізації — Finance.ua
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Прем'єр анонсував «справедливу» постанову щодо броні від мобілізації

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Для забезпечення військових, які захищають Україну, необхідні працюючі економіка й інфраструктура. Одним з питань в цьому напрямку є справедливе й раціональне бронювання військовозобов'язаних.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України ДенисШмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
Як відзначив Шмигаль, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв’язку з чим щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну.
Ефективна оборона, за словами прем'єра, є синергією зусиль фронту та тилу.
«Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов'язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі», — додав він.
Прем'єр відзначив, що дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання. У тому ж числі було доручено визначити перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури.
За матеріалами:
РБК-Україна
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