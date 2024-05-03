Бронювання за гроші: в Комітеті Ради розповіли про проблеми в розробці законопроєкту — Finance.ua

Бронювання за гроші: в Комітеті Ради розповіли про проблеми в розробці законопроєкту Сьогодні 19:03 — Казна та Політика

Бронювання за гроші: в Комітеті Ради розповіли про проблеми в розробці законопроєкту

У Верховній Раді України триває розробка законопроєкту щодо фінансового бронювання, який передбачатиме за щомісячний внесок бронювати працівників.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомила народна депутатка від Слуги народу, членкиня Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко.

За її словами, наразі комітетом розробляється законопроєкт щодо фінансового бронювання, іншими словами, це передбачатиме можливість за певний щомісячний внесок бронювати працівників.

Читайте також Новий порядок електронного бронювання через «Дію»: що пропонує уряд

«На цей момент відсутні фінальні норми — триває активне обговорення, збираються позиції, як бізнесу, так і державних органів, які реалізують політику в цьому напрямку», — пояснила Янченко.

Нардеп зазначає, що в майбутньому планується закрите засідання профільного Комітету, під час якого буде обговорюватися поточна ситуація та варіанти змін щодо питання бронювання. Очікується, що після засідання може бути вироблена спільна позиція членів комітету щодо відповідного законопроєкту.

Проблеми законопроєкту

Водночас Галина Янченко додає, що питання економічного бронювання «досить болюче для суспільства», оскільки щодо цього питання існує чимало інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) ворога, як, наприклад, тези про «війну для бідних».

Читайте також Концепція моделі економічного бронювання: як відбуватиметься бронювання

«Це неправда — близько 15% військовослужбовців — це вчорашні підприємці. Економіка повинна працювати, адже військо ми утримуємо саме за рахунок податків, тож маємо знайти ту „золоту середину“, як забезпечити справедливі процеси мобілізації та бронювання і не „вбити“ бізнес», — пояснює народна депутатка.

Разом із тим, Янченко каже, що не підтримує ідею щодо запровадження критеріїв бронювання за рівнем зарплати.

Читайте також Професії, за якими нададуть бронювання від мобілізації

«До прикладу — зарплатня залізничника в Донецькій області 20 тис. гривень, бармена в столичному ресторані 30 тис. — кого бронювати? Тут потрібно визначитися з переліком фахівців, без яких економіка та інфраструктура не зможе функціонувати, бо матимемо ситуацію як з водіями комунального транспорту в Одесі - їх критично не вистачає», — пояснює вона.

Паралельно з пошуком законодавчих ініціатив, Мінекономіки працює над змінами критеріїв щодо визнання підприємств критичною інфраструктурою, додає нардеп. У цьому питанні також триває етап обговорення, зокрема, збір пропозицій від міністерств та бізнесу.

Довідка Finance.ua:

в Україні розглядають ідею економічного бронювання військовозобов'язаних працівників;

існує дві моделі щодо впровадження фінансового бронювання: запропонований варіант від Офісу президента та модель, над якою працюють народні обранці;

перша модель не буде розповсюджуватись на фізосіб-підприємців і стосується тих, у кого заробітна плата вища 35 тис. гривень. Друга модель, своєю чергою, передбачає додаткові військові збори за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади чи зарплати.

Факти За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.