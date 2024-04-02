Концепція моделі економічного бронювання: версія бізнесу — Finance.ua

Концепція моделі економічного бронювання: версія бізнесу Сьогодні 21:47 — Казна та Політика

Концепція моделі економічного бронювання: версія бізнесу

1 квітня відбулась зустріч учасників Європейської Бізнес Асоціації з Дмитром Наталухою, Головою Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, та автором моделі економічного бронювання.

Про це повідомили в Європейській бізнес Асоціації (ЕБА).

Розробка концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію. Задача Комітету — дослідити фінансовий і економічний вплив мобілізації та створити можливість економічного бронювання співробітників на додачу до механізмів, що пропонуються Постановами Уряду № 76 та № 45.

Скільки заброньовано

Наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше — в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті. Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно.

Наразі близько 2,7 млн чоловіків у віці 25−60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч — активні ФОПи. Водночас близько 1 млн чоловіків, ймовірно, знаходяться у тіньовому секторі, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня.

Щоб перенести мобілізаційне навантаження на тіньову частку економіки, у Комітеті пропонують модель економічного бронювання співробітників, яка б дала додаткову можливість забронювати потрібних працівників білому бізнесу. Згідно з цією моделлю, бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов'язаних співробітників. Умова бронювання: відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника по формулі: 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч грн/місяць. Стратегічні підприємства залишаються під дією Постанови № 76.

Як відбуватиметься бронювання?

Крок 1. Сплата збору

Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП — довідку про рух коштів.

Крок 2. Верифікація

Податкові органи в онлайн режимі підтверджують відсутність заборгованості, відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП для валідації бронювання.

Крок 3. Оновлення даних

Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR код, що підтверджуватиме його бронювання.

На кого поширюється

Модель поширюється на всіх найманих працівників та ФОП, втім не поширюватиметься на дефіцитні ВОС. За цією моделлю, компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Водночас економічна бронь не дає дозвіл на виїзд. Для ФОП діє додаткова вимога — подання довідки про наявність обороту на суму, не менше вартості 3 місяців бронювання для підтвердження реальної активності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.