Новий порядок електронного бронювання через «Дію»: що пропонує уряд — Finance.ua

Новий порядок електронного бронювання через «Дію»: що пропонує уряд Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Уряд намагається запустити новий порядок електронного бронювання співробітників через «Дію». Головна відмінність нового підходу — полягає у відмові від паперового формату бронювання на користь електронного.

Про це пише Forbes, повідомляє mezha. medіа.

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Постанова не вносить суттєвих змін у саму концепцію броні - як і раніше, можна забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників, і лише критично важливих для економіки підприємств.

Передбачається, що керівник підприємства (або уповноважена ним особа) має пройти ідентифікацію у «Дії» та подати перелік осіб співробітників для бронювання у довільній формі, а також інформацію про компанію. Якщо компанія хоче забронювати понад половину співробітників, що підпадають під призов, треба додаткова аргументація.

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Які дані треба

Для бронювання потрібно надати такі дані про співробітника: прізвище, імʼя та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код,

склад військовозобовʼязаного (рядовий, сержантський, старшинський або офіцерський),

номер військово-облікової спеціальності, тип військово-облікового документа (серія та номер за наявності),

відмітка про посаду керівника або заступника керівника підприємства.

Дані про підприємство: повна назва, адреса та ЄДРПОУ.

Перевищення ліміту

Програма може блокувати подання переліку: якщо компанія перевищила ліміти за кількістю заброньованих співробітників, не уточнювала дані про кількість військовозобовʼязаних у ТЦК, або через наявність у співробітників незакритих адміністративних проваджень про порушення мобілізаційного законодавства.

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Керівник підприємства завіряє перелік електронним підписом.

Алгоритм

1. Дані звіряються з даними у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

2. У разі успішної перевірки у реєстрі одразу формується позначка про бронь.

3. У «Дії» формується відповідний сертифікат.

Терміни бронювання

Забронювати працівника можна на 1 чи 6 місяців. Але ліквідувати бронь також можуть: серед причин — закриття підприємства або звільнення працівника, а також якщо у компанії закінчився контракт для виготовлення товарів і надання послуг для ЗСУ.

професії, за якими нададуть бронювання від мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав норму щодо організації та порядку бронювання військовозобов'язаних. Про це

НагадаємоКомітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав норму щодо організації та порядку бронювання військовозобов'язаних. Про це написала член комітету, депутат від фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз.

Комітет пропонує надати бронювання:

працівникам критично важливих підприємств;

в органах державної влади (категорії А; 50% - Б, В);

інших державних органах;

Національній поліції України;

Національному антикорупційному бюро України;

Державному бюро розслідувань, органах прокуратури;

Бюро економічної безпеки України;

Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

Державній кримінально-виконавчій службі України;

Службі судової охорони;

в судах, установах системи, правосуддя та органах досудового розслідування;

патронатних службах органів державної влади, юрисдикція яких розповсюджується на всю територію України.

принесе бюджету 200 млрд грн на рік. Про це заявив Економічне бронювання від мобілізаціїПро це заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. «Зараз діяльність комітету фокусується на забезпеченні потреб фінансування бюджету через різні інструменти. Першим є пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків. І тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І в тому числі, ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік», — заявив Дмитро Наталуха.

Довідка Finance.ua:

новий закон про мобілізацію запроваджує базову військову підготовку в університетах з 2025 року, строкову військову службу тривалістю 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний час замість строкової служби, мобілізацію з 25 до 60 років та відстрочку від військової служби до досягнення призовного віку для громадян з 18 років.

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