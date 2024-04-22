Новий порядок електронного бронювання через «Дію»: що пропонує уряд — Finance.ua

Новий порядок електронного бронювання через «Дію»: що пропонує уряд
Уряд намагається запустити новий порядок електронного бронювання співробітників через «Дію». Головна відмінність нового підходу — полягає у відмові від паперового формату бронювання на користь електронного.
Про це пише Forbes, повідомляє mezha. medіа.
Постанова не вносить суттєвих змін у саму концепцію броні - як і раніше, можна забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників, і лише критично важливих для економіки підприємств.
Передбачається, що керівник підприємства (або уповноважена ним особа) має пройти ідентифікацію у «Дії» та подати перелік осіб співробітників для бронювання у довільній формі, а також інформацію про компанію. Якщо компанія хоче забронювати понад половину співробітників, що підпадають під призов, треба додаткова аргументація.
Які дані треба
- Для бронювання потрібно надати такі дані про співробітника: прізвище, імʼя та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код,
- склад військовозобовʼязаного (рядовий, сержантський, старшинський або офіцерський),
- номер військово-облікової спеціальності, тип військово-облікового документа (серія та номер за наявності),
- відмітка про посаду керівника або заступника керівника підприємства.
- Дані про підприємство: повна назва, адреса та ЄДРПОУ.
Перевищення ліміту
Програма може блокувати подання переліку: якщо компанія перевищила ліміти за кількістю заброньованих співробітників, не уточнювала дані про кількість військовозобовʼязаних у ТЦК, або через наявність у співробітників незакритих адміністративних проваджень про порушення мобілізаційного законодавства.
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Алгоритм
1. Дані звіряються з даними у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
2. У разі успішної перевірки у реєстрі одразу формується позначка про бронь.
3. У «Дії» формується відповідний сертифікат.
Терміни бронювання
Забронювати працівника можна на 1 чи 6 місяців. Але ліквідувати бронь також можуть: серед причин — закриття підприємства або звільнення працівника, а також якщо у компанії закінчився контракт для виготовлення товарів і надання послуг для ЗСУ.
Нагадаємо професії, за якими нададуть бронювання від мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав норму щодо організації та порядку бронювання військовозобов'язаних. Про це написала член комітету, депутат від фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз.
Комітет пропонує надати бронювання:
- працівникам критично важливих підприємств;
- в органах державної влади (категорії А; 50% - Б, В);
- інших державних органах;
- Національній поліції України;
- Національному антикорупційному бюро України;
- Державному бюро розслідувань, органах прокуратури;
- Бюро економічної безпеки України;
- Державній службі України з надзвичайних ситуацій;
- Державній кримінально-виконавчій службі України;
- Службі судової охорони;
- в судах, установах системи, правосуддя та органах досудового розслідування;
- патронатних службах органів державної влади, юрисдикція яких розповсюджується на всю територію України.
Економічне бронювання від мобілізації принесе бюджету 200 млрд грн на рік. Про це заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. «Зараз діяльність комітету фокусується на забезпеченні потреб фінансування бюджету через різні інструменти. Першим є пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків. І тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І в тому числі, ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік», — заявив Дмитро Наталуха.
Довідка Finance.ua:
- новий закон про мобілізацію запроваджує базову військову підготовку в університетах з 2025 року, строкову військову службу тривалістю 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний час замість строкової служби, мобілізацію з 25 до 60 років та відстрочку від військової служби до досягнення призовного віку для громадян з 18 років.
Економічне бронювання від мобілізації. Варіанти, що розглядаються
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