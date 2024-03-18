Cкільки IT-фахівців мають бронювання через Мінцифри — Finance.ua

Cкільки IT-фахівців мають бронювання через Мінцифри
В Україні станом на 15 березня через Мінцифри заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів з близько 200 компаній.
Про це пише DOU із посиланням на дані Мінцифри.
Наразі ще близько 2600 спеціалістів перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки.
У січні цього року було заброньовано 3498 ІТ-спеціалістів. З них близько 1500 фахівців мали повторне бронювання, зазначає DOU.
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«Найпоширеніший шлях для компанії забронювати співробітників — отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи.
Загалом критично важливими для економіки у Мінцифри визнали 368 ІТ-компаній", — йдеться у повідомленні.
За даними IT Ukraine Association, зараз в Україні є орієнтовно 346 тисяч айтівців.
Довідка Finance.ua:
- в Україні планують створити новий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову;
- Президент вказував, що має бути четверо-п'ятеро працюючих на одного військового. Отож, щоб мобілізувати додатково 500 тисяч людей, необхідно економічно забронювати до 2 мільйонів осіб. Які варіанти розглядає уряд — читайте тут.
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