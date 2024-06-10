Уряд дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці — Finance.ua

Уряд дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Уряд дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 76, згідно з яким підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал «Дія».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями», — сказано в повідомленні.

Що змінилось

Як зазначив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко, це не нова модель бронювання. Уряд модернізував чинну постанову № 76. Крім оновлення постанови, спільно із бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

«Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників», — розповів Фоменко.

Крім того, збільшуються терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволено бронювати військовозобов'язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджується електронне бронювання.

Зміни до постанови передбачають:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони.

Інфографіка: Мінекономіки

Бронювання через портал Дія

Уряд також затвердив механізм бронювання через портал Дія , над яким наразі починає роботу профільне міністерство.

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Постанова передбачає, що:

Міністерства, ОВА вноситимуть до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників. Керівники чи уповноважені особи Установи (органу влади, підприємства, організації) подаватимуть через портал Дія списки військовозобов'язаних, яких потрібно забронювати. Перевірка даних військовозобов'язаного через реєстри відбуватиметься онлайн. При цьому військовозобов'язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов'язаних «Оберіг». В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства чи уповноважена особа отримує сповіщення про це в особистому кабінеті на порталі Дія. Дані про бронювання працівника оновляться у застосунку Резерв+.

Людина також може отримати паперове підтвердження бронювання. А також за бажання подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

За словами Ігоря Фоменка, зміни до постанови наразі не змінюють критерії бронювання та етапи процедура. Водночас триває робота із бізнесом над системним оновленням підходів.

«Як і раніше Міністерства та ОВА визначають підприємства критично важливими, подають дані на перевірку Міноборони й лише опісля в Мінекономіки. Мінекономіки самостійно не визначає, які компанії мають бути заброньовані, які ні. А проводить перевірку правових підстав надання відстрочки та видає наказ на бронювання», — розповів Ігор Фоменко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову , яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

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