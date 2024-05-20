Федоров пояснив, чому ІТ-спеціалісти повинні бути заброньовані — Finance.ua

Федоров пояснив, чому ІТ-спеціалісти повинні бути заброньовані Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Федоров пояснив, чому ІТ-спеціалісти повинні бути заброньовані

Спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати державний бюджет.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Україні 700 тисяч заброньованих, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній.

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«Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці. Всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%», — наголосив Федоров.

Він пояснив, що компанії, які Мінцифри подає на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;

відсутність заборгованості з ЄСВ;

понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;

статус резидента Дія.City;

важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії + розмір середньої зарплати працівників за останній квартал — не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ + середньооблікова кількість працівників за останній квартал — не менше 9 осіб.

Реакція на скасування бронювання працівників Glovo, Visa та Favbet

Минулого тижня Міністерство економіки після суспільного резонансу скасувало наказ про бронювання працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech.

Як пояснив Федоров, Мінцифри подало до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. «Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс», — додав міністр.

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Він наголосив, що тільки Visa за минулий рік заплатила 146 млн гривень податків.

«До Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. У просторі близько 150 резидентів, які розробляють оборонні інновації. А це основа нашої обороноздатності та економіки. Має значення кожен бізнес, який зберігає робочі місця й допомагає забезпечувати нормальність життя», — підсумував очільник Міністерства цифрової трансформації.

Довідка Finance.ua:

в Україні станом на 10 травня трохи менше ніж 4050 ІТ-спеціалістів мають актуальну бронь;

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану;



наразі у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби.



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