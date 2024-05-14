Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації — Finance.ua

Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації Сьогодні 16:45

Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Про це написав постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram

Кого стосуються зміни?

За його даними, зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії рф майна об'єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Перелік таких підприємства затверджується Міненерго, повідомив Мельничук.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Зараз це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року № 76.

Кабмін до 17 травня повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз уряд працює над розробкою відповідних актів.



Раніше Кабмін змінив порядок бронювання та передав погодження списків військовозобов'язаних від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.



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