Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації — Finance.ua
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Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

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Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.
Про це написав постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кого стосуються зміни?

За його даними, зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії рф майна об'єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.
Перелік таких підприємства затверджується Міненерго, повідомив Мельничук.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Зараз це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року № 76.
  • Кабмін до 17 травня повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз уряд працює над розробкою відповідних актів.
  • Раніше Кабмін змінив порядок бронювання та передав погодження списків військовозобов'язаних від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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