Скільки IT-спеціалістів заброньовано через Мінцифри — Finance.ua

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Скільки IT-спеціалістів заброньовано через Мінцифри

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Скільки IT-спеціалістів заброньовано через Мінцифри
Скільки IT-спеціалістів заброньовано через Мінцифри
В Україні станом на 10 травня трохи менше ніж 4050 ІТ-спеціалістів мають актуальну бронь.
Про це пише DOU із посиланням на дані Мінцифри.
Зазначається, ще 1300 фахівців перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки (у цю кількість входять і ті, кого подали на перебронювання).

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У січні цього року було заброньовано ​​3498 ІТ-спеціалістів, а в березні — 2600.
«Найпоширеніший шлях для бронювання співробітників — отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи», — пише DOU.
За даними IT Ukraine Association, зараз в Україні є орієнтовно 346 тисяч айтівців.
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Нагадаємо, наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше — в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті. Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно.
За матеріалами:
Dou
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