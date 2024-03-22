Економічний стимул під час бронювання від мобілізації не є поганою історією — Шуляк Сьогодні 16:44

Економічний стимул під час бронювання від мобілізації не є поганою історією — Шуляк

Наразі є кілька різних версій бронювання від мобілізації. Одну версію напрацьовує уряд, іншу — економічний комітет Верховної Ради.

Про це розповіла глава партії Слуга народу Олена Шуляк в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що повинні бути заброньовані працівники критичних підприємств та інфраструктури, без яких неможливо забезпечувати життєдіяльність країни. Водночас для всіх інших потрібно надавати зрозумілий доступний механізм.

Глава партії вважає, що економічний стимул під час бронювання не є поганою історією, але варто бути обережним, щоб «не перегнути палку в ту сторону, де буде порушена справедливість, і не створити умови, коли суспільство буде вкрай обурене».

«Ми все ж очікуємо, щоб нарешті уряд поставив у цьому питанні (щодо бронювання, — Ред.) навіть не крапку, а хоча б дав правила, за якими можна зараз рухатись і не чекати відповідного закону», — сказала вона.

За словами Шуляк, спільно з бізнесом була подана правка, щоб бронювання було на рік і з можливістю автоматичного продовження. Це дасть змогу уникнути ситуацій, коли бронювання закінчилось і його ще не встигли поновити, а людину в цей період мобілізували.

Бронювання від мобілізації

11 березня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня зарплати. Зокрема, бронювання від мобілізації можуть отримати люди, у яких зарплата від 35 тис. грн.

4 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готує справедливі підходи до бронювання підприємствами військовозобовʼязаних з урахуванням рівня зарплат, податкового навантаження, а також впливу на економіку.

21 березня у Мінекономіки заявили, що модель «зарплатного» бронювання військовозобов'язаних перебуває на етапі міжвідомчого обговорення в уряді.



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