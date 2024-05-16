Бронювання працівників Glovo, Visa та Favbet скасували — Finance.ua

Бронювання працівників Glovo, Visa та Favbet скасували Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Бронювання працівників Glovo, Visa та Favbet скасували

Нещодавно народний депутат Олександр Федієнко повідомив , що компанії ТОВ «ГловоАпі Україна», ТОВ «Фавбет Тек», ДП «ССМ», ТОВ «Віза Україна», ТОВ «Агрі Чейн» та ТОВ «Корт», отримають можливість бронювання своїх працівників строком на 6 місяців. Пізніше цей наказ скасувало Міністерство економіки.

Як зазначається, відповідно до наказу № 8572 у списку заброньованих на найближчі півроку вказані такі компанії як «Гловоапп Україна» (доставка Glovo), «Фавбет Тек» (компанія зі схожою назвою приймає ставки на спорт), «ССМ» (рекламне агентство), «Віза Україна» (консультаційні послуги для бізнесу, власники — дві американські компанії), фірма «Агрі Чейн» (частина агрохолдингу «Астарта»).

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«З усього списку зв’язок з армією має лише одна компанія — „Корт“, яка займається розробкою систем РЕБ і безпілотників. В цілому я не проти економічного бронювання. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі, як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…», — зазначив нардеп.

Пізніше він додав , що державі потрібно знайти безпосередньо баланс по тих підприємствах, які є критично важливими.

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було скасовано. Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook написала , що після суспільного резонансу наказ про бронювання працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech

«З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання, й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну № 76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу», — зазначила міністерка.

Вона пояснила, як виглядає процес бронювання. Зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації. Міністерство визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов'язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

«Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці», — підсумувала Свириденко.

Довідка Finance.ua:

Бізнес та інші органи можуть забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими для функціонування підприємства чи виконання певних завдань.

Бронюванню від мобілізації підлягають військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, місцевого самоврядування, інших, необхідних для функціонування, органах під час воєнного стану;

працівники підприємств, установ і організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання;

працівники підприємств, установ і організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях оборонно-промислового комплексу (без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, що підлягають бронюванню);

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

Підприємства, визнані критично важливими для функціонування економіки України, мають відповідати таким критеріям.

Сума податків та інших зборів, сплачених підприємством, перевищує €1,5 млн. Сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті становить щонайменше €32 млн євро в еквіваленті. Немає заборгованостей за ЄСВ. Середня місячна заробітна плата працівників не менша за середню зарплату по регіону. У підприємства є резидентство в Дія.City.

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