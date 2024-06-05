Кабмін позбавив половину працівників ДСНС броні від мобілізації — Finance.ua
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Кабмін позбавив половину працівників ДСНС броні від мобілізації

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Кабмін позбавив половину працівників ДСНС броні від мобілізації
Кабмін позбавив половину працівників ДСНС броні від мобілізації
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на постанову.
Окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установ судової системи та органів досудового розслідування. Їх також можна забронювати до 50%.
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Раніше понад 25 тисяч підписів набрала петиція до Кабміну із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу ДСНС. Така ж петиція щодо співробітників Нацполіції потрібних голосів не зібрала.
Закон про мобілізацію, який підписав президент Володимир Зеленський, визначає право на бронювання, зокрема, для держслужбовців категорій «А», «Б» і «В», а також не більше ніж 50% військовозобов'язаних в органах місцевого самоврядування.
Крім того, відстрочку зможуть отримати:
  • працівники Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони судів і деяких інших органів правоохоронної системи;
  • працівники підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні завдання;
  • працівники критично важливих для забезпечення потреб війська та економіки чи населення підприємств.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів України продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки;
  • у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт № 11 308 про економічне бронювання. Основною умовою бронювання у документі має бути сплата податків.

Економічне бронювання від мобілізації. Варіанти, що розглядаються 🔍

За матеріалами:
hromadske
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