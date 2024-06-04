Уряд продовжив ще на 2 місяці відстрочку від мобілізації, яка надана Міністерством економіки — Finance.ua

Уряд продовжив ще на 2 місяці відстрочку від мобілізації, яка надана Міністерством економіки Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Уряд продовжив ще на 2 місяці відстрочку від мобілізації, яка надана Міністерством економіки

Кабінет Міністрів України продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, уряд вніс зміни до постанови від 7 травня.

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Зокрема, внесено зміну до постанови «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації».

Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки, що не закінчилися на день ухвалення постанови, автоматично на три місяці, замість одного місяця, як було передбачено раніше.

Довідка Finance.ua:

18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити облікові дані у територіальних центрах комплектування;

згідно із законом, під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані у віці від 25 до 60 років. Це не стосується жінок-медиків, вони можуть служити лише за бажанням;

також визначено перелік категорій, які мають право на відстрочку. Йдеться, зокрема, про заброньованих. Наприклад, судді, працівники органів військового управління та чиновники категорії «А». А також чиновники категорій «Б» та «В», працівники критичних підприємств, але бронь — не більше 50% від числа військовозобов'язаних. В окремих випадках можуть бути винятки.



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