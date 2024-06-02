Чи може отримати право на відстрочку від мобілізації студент іноземного ВНЗ — Finance.ua
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Чи може отримати право на відстрочку від мобілізації студент іноземного ВНЗ

Особисті фінанси
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Чи може отримати право на відстрочку від мобілізації студент іноземного ВНЗ
Чи може отримати право на відстрочку від мобілізації студент іноземного ВНЗ, Фото: Shutterstock
Від 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію, зміни в яому торкнулися і переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.
Юрист Дмитро Дончак пояснив, чи матиме право на відстрочку чоловік, який закінчив бакалаврат та вступив на магістратуру до акредитованого європейського ВНЗ на денну форму навчання.
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Юрист підкреслив, що якщо це навчання на денній формі, то у нього буде відстрочка. В іноземних ВНЗ за замовчуванням навчання ведеться на денній формі.
«Це повинно бути зазначено в довідці, яку вам видасть навчальний заклад: загальний термін навчання (коли починається і коли закінчується), форма навчання (денна), форма освіти (магістр), спеціалізація», — підкреслив він.
Також він пояснив, чи треба для цього вчитися на тій самій спеціальності на якій був отриманий ступінь бакалавра.
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«У відповідності до пункту 1 частини 3 статті 23, не підлягають мобілізації військовозобов'язані - здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України „Про освіту“, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури», — нагадав він.
У відповідності до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту», рівнями освіти є (пропускаємо дошкільну, шкільну, середню):
  • фахова передвища освіта;
  • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
  • другий (магістерський) рівень вищої освіти;
  • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.
Тобто законодавство не вимагає подовжувати здобуття освіти тільки за попереднім напрямком (спеціалізацією).
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Тобто особа маєте право поступити на магістратуру на будь-яку спеціальність — навіть якщо вона абсолютно не пов’язана зі спеціальністю бакалавра.
Нагадаємо, видавати повістки військовозобов'язаним можуть і роботодавці, кажуть у Міністерстві оборони України. Крім того, роботодавців зобов’язали доставляти працівників до ТЦК.

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За матеріалами:
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