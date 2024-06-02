Чи може отримати право на відстрочку від мобілізації студент іноземного ВНЗ — Finance.ua

Чи може отримати право на відстрочку від мобілізації студент іноземного ВНЗ Сьогодні 11:18 — Особисті фінанси

Чи може отримати право на відстрочку від мобілізації студент іноземного ВНЗ, Фото: Shutterstock

Від 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію , зміни в яому торкнулися і переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Юрист Дмитро Дончак пояснив , чи матиме право на відстрочку чоловік, який закінчив бакалаврат та вступив на магістратуру до акредитованого європейського ВНЗ на денну форму навчання.

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Юрист підкреслив, що якщо це навчання на денній формі, то у нього буде відстрочка. В іноземних ВНЗ за замовчуванням навчання ведеться на денній формі.

«Це повинно бути зазначено в довідці, яку вам видасть навчальний заклад: загальний термін навчання (коли починається і коли закінчується), форма навчання (денна), форма освіти (магістр), спеціалізація», — підкреслив він.

Також він пояснив, чи треба для цього вчитися на тій самій спеціальності на якій був отриманий ступінь бакалавра.

«У відповідності до пункту 1 частини 3 статті 23, не підлягають мобілізації військовозобов'язані - здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України „Про освіту“, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури», — нагадав він.

У відповідності до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту», рівнями освіти є (пропускаємо дошкільну, шкільну, середню):

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Тобто законодавство не вимагає подовжувати здобуття освіти тільки за попереднім напрямком (спеціалізацією).

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Тобто особа маєте право поступити на магістратуру на будь-яку спеціальність — навіть якщо вона абсолютно не пов’язана зі спеціальністю бакалавра.

Нагадаємо, видавати повістки військовозобов'язаним можуть і роботодавці, кажуть у Міністерстві оборони України. Крім того, роботодавців зобов’язали доставляти працівників до ТЦК.

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