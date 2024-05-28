Посилення мобілізації коштуватиме держбюджету $1,5−2,0 млрд — прогноз Dragon Capital Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Посилення мобілізації коштуватиме держбюджету $1,5−2,0 млрд — прогноз Dragon Capital

Допомога міжнародних партнерів у 2024 році складе близько $37 млрд. Цих коштів буде достатньо, щоб втримати резерви Національного банку України. Проте посилення мобілізації коштуватиме держбюджету $1,5−2,0 млрд.

Про це свідчить оновлений прогноз основних макропоказників інвестиційної компанії Dragon Capital

«Міжнародні партнери схвалили нові пакети допомоги, що дозволить Україні отримати близько $37 млрд зовнішнього бюджетного фінансування у цьому році. Хоча схвалення пакетів підтримки суттєво затрималось, а загальна сума фінансування буде дещо меншою, ніж ми розраховували ($40 млрд), цих коштів буде достатньо, щоб втримати резерви НБУ близько поточних рекордних рівнів $43 млрд та профінансувати дефіцит бюджету без емісійного фінансування», — сказано в прогнозі.

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Тим не менш, ситуація з бюджетом залишається напруженою і потребуватиме мобілізації внутрішніх ресурсів.

Закон про державний бюджет 2024 року потребує суттєвого перегляду, адже видатків на оборону і безпеку, закладених при схвалені закону в кінці минулого року, явно недостатньо для адекватного фінансування армії протягом всього року.

«Також оновлений закон має враховувати вплив від посилення мобілізації, що за нашими розрахунками коштуватиме бюджету всіх рівнів $1,5−2,0 млрд (з урахуванням опосередкованого впливу на доходи). Загалом військові видатки загального фонду держбюджету необхідно буде збільшити принаймні на $9 млрд, щоб втримати їх на рівні минулого року», — прогнозують аналітики.

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Проте, це збільшення можна буде частково профінансувати зменшенням невійськових видатків (наприклад, на обслуговування зовнішнього комерційного боргу після його реструктуризації) та додатковими доходами (податок на неочікувані прибутки банків, збільшення трансферту від НБУ, підвищення ставок акцизу на паливо).

«Загалом ми очікуємо, що уряду вдасться незначно скоротити дефіцит бюджету сектору державного управління в цьому році до близько 1,6 трлн грн з 1,7 трлн у минулому році (без врахування грантів у доходах)», — кажуть у Dragon Capital.

Це буде можливо завдяки органічному збільшенню податкових надходжень від зростання економіки, додатковим заходам з наповнення доходної частини бюджету та стриманому підходу до необоронних видатків.

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«За нашими оцінками, послаблення курсу гривні не матиме вирішального впливу на динаміку дефіциту бюджету, адже частина військових видатків спрямовується на закупівлю імпортних товарів і компенсує податкові надходження, які залежать від курсу гривні. Проте слабкіша гривня допомагає зменшити потреби у фінансуванні дефіциту бюджету внутрішніми запозиченнями, адже збільшує гривневий еквівалент міжнародної допомоги», — додали в компанії.

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