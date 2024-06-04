Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують — Finance.ua

Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт № 11 308 про економічне бронювання. Основною умовою бронювання у документі має бути сплата податків.
Розповідаємо, що передбачає новий проєкт закону.
Проблематика
Як зазначають автори законопроєкту, через «совкову» специфіку мобілізаційної політики немало громадян звільнились з роботи і перейшли в тіньовий сектор економіки, а деякі громадяни «не просто переховуються від ТЦК та СП, а ще й шукають можливості втекти з рідної країни».
«Це все дуже негативно позначається на соціально-економічній ситуації в країні і знижує спроможність нашої країни чинити опір агресорам», — йдеться у законопроєкті.
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Тому все частіше обговорюється питання необхідності запровадження ефективних механізмів підтримки економіки, сприяння офіційному працевлаштуванню громадян (для збільшення надходжень в бюджет), стимулювання економічного розвитку для підвищення спроможності держави та громадян підтримувати сили оборони.
Що пропонують
Проєктом Закону «Про внесення змін до Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо економічного бронювання з метою підвищення спроможності держави та громадян підтримувати сили оборони під час воєнного стану».
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Бронювати пропонують громадян військовозобов'язаного віку і стану, які офіційно працевлаштовані або займаються підприємницькою діяльністю і які сплачують за місяць в бюджет податків не менше, ніж розмір встановленої на поточний місяць в країні мінімальної заробітної плати.
Крім того, таке бронювання, згідно з документом, має відбуватися автоматично шляхом щомісячного інформування через засоби електронного зв’язку або в інший доступний спосіб, з підтвердженням сплати відповідних податків. Відповідні дані будуть збирати та передавати районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого ці громадяни проживають або працюють.
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