Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують — Finance.ua

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Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують

Особисті фінанси
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Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
Новий законопроєкт про економічне бронювання: що пропонують
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт № 11 308 про економічне бронювання. Основною умовою бронювання у документі має бути сплата податків.
Розповідаємо, що передбачає новий проєкт закону.

Проблематика

Як зазначають автори законопроєкту, через «совкову» специфіку мобілізаційної політики немало громадян звільнились з роботи і перейшли в тіньовий сектор економіки, а деякі громадяни «не просто переховуються від ТЦК та СП, а ще й шукають можливості втекти з рідної країни».
«Це все дуже негативно позначається на соціально-економічній ситуації в країні і знижує спроможність нашої країни чинити опір агресорам», — йдеться у законопроєкті.

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Тому все частіше обговорюється питання необхідності запровадження ефективних механізмів підтримки економіки, сприяння офіційному працевлаштуванню громадян (для збільшення надходжень в бюджет), стимулювання економічного розвитку для підвищення спроможності держави та громадян підтримувати сили оборони.

Що пропонують

Проєктом Закону «Про внесення змін до Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо економічного бронювання з метою підвищення спроможності держави та громадян підтримувати сили оборони під час воєнного стану».

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Бронювати пропонують громадян військовозобов'язаного віку і стану, які офіційно працевлаштовані або займаються підприємницькою діяльністю і які сплачують за місяць в бюджет податків не менше, ніж розмір встановленої на поточний місяць в країні мінімальної заробітної плати.
Крім того, таке бронювання, згідно з документом, має відбуватися автоматично шляхом щомісячного інформування через засоби електронного зв’язку або в інший доступний спосіб, з підтвердженням сплати відповідних податків. Відповідні дані будуть збирати та передавати районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого ці громадяни проживають або працюють.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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